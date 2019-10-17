***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş. 24.01.2020 vadeli, 99 günlük 8.800.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN12023)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 8.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.01.2020Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,78Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN12023Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 16.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.800.000İhraç Fiyatı 0,95222Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.01.2020Kayıt Tarihi 23.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 99 gün vadeli, 8.800.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN12013) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıç tarihi 17.10.2019, itfa tarihi 24.01.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793781BIST