***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.10.2019 17:07
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş. 24.01.2020 vadeli, 99 günlük 8.800.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN12023)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 8.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,78
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN12023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.800.000
İhraç Fiyatı 0,95222
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.01.2020
Kayıt Tarihi 23.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 99 gün vadeli, 8.800.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN12013) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıç tarihi 17.10.2019, itfa tarihi 24.01.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793781
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