***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.01.2020 17:10
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
1.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin
,
"Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin,
"Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin işbu Yönetim Kurulu kararına ekli tadil metni uyarınca
tadil edilmesine,
2. Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
3. İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile ekli tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813200
BIST
18:05121.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 62,07
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
120.763
18:055,8587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0170
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8377
18:056,5289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0255
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5210
18:05292,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -1,88
|Açılış
|: 292,17
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
291,61
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|9,88
|47.219.867
|% 19,90
|
|BNTAS
|3,33
|201.717.826
|% 19,78
|
|QNBFL
|196,00
|1.865.763
|% 14,96
|
|QNBFB
|58,80
|13.570.070
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|10.301.761
|% 14,90
|
|ISBTR
|42.075,00
|2.612.524
|% -15,00
|
|MZHLD
|15,80
|455.988
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|446.340
|% -9,96
|
|SRVGY
|12,57
|4.682.451
|% -8,98
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|AKBNK
|8,85
|805.481.745
|% 0,68
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|EKGYO
|1,65
|584.936.906
|% 0,61
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|ISGYO
|1,78
|373.821.852
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6173
|7,6555
|% -0,23
|
|Frank
|6,0532
|6,0897
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5579
|1,5657
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-5,82
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,62
|64,62
|0,62
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 5.99 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 072, 955 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 6.53 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 100, 535 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde 19.42 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 565, 262 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 414, 23 artarak (% 0.28 ) 147, 009
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GUSGR, PETKM