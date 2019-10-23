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***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

23.10.2019 17:46
GÜNCEL HABERLER

***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12.07.2019 tarihli açıklamamızda yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 5 yıla kadar vadeli 600.000.000 TL nominal değerine kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.07.2019 tarih ve 40/905 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu bildirilmiş ve söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki KAP'ta kamuya duyurulmuştu. Söz konusu ihraç belgesi ekinin "Borçlanma Aracına ve İhraca İlişkin Esaslar" bölümü, onay tarihinden sonra piyasa koşullarındaki değişiklikler nedeniyle, tadil edilmiştir. SPK onaylı ihraç belgesi ile ekinin revize hali ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794404


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