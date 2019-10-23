***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
23.10.2019 17:46
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.07.2019 tarihli açıklamamızda yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 5 yıla kadar vadeli 600.000.000 TL nominal değerine kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.07.2019 tarih ve 40/905 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu bildirilmiş ve söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki KAP'ta kamuya duyurulmuştu. Söz konusu ihraç belgesi ekinin "Borçlanma Aracına ve İhraca İlişkin Esaslar" bölümü, onay tarihinden sonra piyasa koşullarındaki değişiklikler nedeniyle, tadil edilmiştir. SPK onaylı ihraç belgesi ile ekinin revize hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794404
BIST
18:0599.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.898,80
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.851
En Düşük
98.637
18:055,7309
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0775
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7250
18:056,3789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,0848
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,3668
18:05274,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -3,03
|Açılış
|: 274,86
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
274,66
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.610.637
|% 19,42
|
|ATSYH
|0,70
|394.576
|% 18,64
|
|KLNMA
|40,30
|33.646.642
|% 14,81
|
|DOKTA
|36,50
|10.031.679
|% 14,42
|
|QNBFL
|28,30
|428.973
|% 13,20
|
|SANEL
|3,70
|299.605
|% -12,32
|
|ORMA
|3,00
|129.057
|% -9,09
|
|PRZMA
|3,93
|185.299
|% -6,21
|
|DGGYO
|2,90
|24.739.005
|% -5,84
|
|YYAPI
|0,45
|8.028.196
|% -4,26
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 1,98
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 2,77
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 11,69
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 8,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3605
|7,3974
|% -1,29
|
|Frank
|5,7579
|5,7926
|% -1,53
|
|Riyal
|1,5228
|1,5304
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|4,90
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|1,28
|
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