***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.07.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.07.2019 tarihli açıklamamızda yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 5 yıla kadar vadeli 600.000.000 TL nominal değerine kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.07.2019 tarih ve 40/905 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu bildirilmiş ve söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki KAP'ta kamuya duyurulmuştu. Söz konusu ihraç belgesi ekinin "Borçlanma Aracına ve İhraca İlişkin Esaslar" bölümü, onay tarihinden sonra piyasa koşullarındaki değişiklikler nedeniyle, tadil edilmiştir. SPK onaylı ihraç belgesi ile ekinin revize hali ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794404BIST