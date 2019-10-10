***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Korda Enerji Üretim Paz. İth. ve İhr. A.Ş.'nin, Denizli ilinde bulunan, EPDK tarafından verilen EÜ/3382-10/2050 lisans numaralı, Denizli RES Projesi'nin 27,2 MW kurulu güç kapasitesine sahip kalan 8 türbininin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından 10.10.2019 tarihinde mevzuata uygun olarak geçici kabulü yapılmış ve 11.10.2019 tarihinden itibaren ticari enerji üretimine başlanacaktır. Santralin geçici kabulü yapılan kısmının yıllık 67,1 GWs elektrik üretmesi beklenmektedir. Böylece, Denizli RES projesinin faaliyete olan toplam kurulu gücü 74,8 MW'a ulaşmıştır. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., yatırım programına uygun şekilde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten santrallerini planlandığı şekilde devreye almaya devam etmekte olup, 10 Ekim 2019 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 612,7 MW kurulu güç kapasitesine ve yıllık toplam 1.865 GWs elektrik üretim kapasitesine ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792360BIST