***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 17:45
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Korda Enerji Üretim Paz. İth. ve İhr. A.Ş.'nin, Denizli ilinde bulunan, EPDK tarafından verilen EÜ/3382-10/2050 lisans numaralı, Denizli RES Projesi'nin 27,2 MW kurulu güç kapasitesine sahip kalan 8 türbininin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından 10.10.2019 tarihinde mevzuata uygun olarak geçici kabulü yapılmış ve 11.10.2019 tarihinden itibaren ticari enerji üretimine başlanacaktır. Santralin geçici kabulü yapılan kısmının yıllık 67,1 GWs elektrik üretmesi beklenmektedir. Böylece, Denizli RES projesinin faaliyete olan toplam kurulu gücü 74,8 MW'a ulaşmıştır. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., yatırım programına uygun şekilde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten santrallerini planlandığı şekilde devreye almaya devam etmekte olup, 10 Ekim 2019 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 612,7 MW kurulu güç kapasitesine ve yıllık toplam 1.865 GWs elektrik üretim kapasitesine ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792360
BIST
17:3998.207
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -1.441,75
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
17:395,8589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0127
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8574
17:396,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4447
17:39282,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,20
|Açılış
|: 282,01
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
281,42