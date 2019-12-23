***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2019 19:01
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan İmbat Enerji A.Ş. Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş.'nin, her biri 1 TL nominal değerde 58.500.000 adet paya ayrılmış, tamamı 58.500.000,- TL nominal değerli sermayesinde sahibi bulunduğu payların tamamının, ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve onayların alınması kaydıyla, akdedilecek Hisse Alım Anlaşması çerçevesinde satın alınmasına karar vermiştir. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin, söz konusu işlem tamamlandığında, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde, mevcut durumda 632 MW olan kurulu güç kapasitesi, 712 MW'a ulaşmış olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804894
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9503
En Düşük
5,9484
18:056,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6074
En Düşük
6,6030
18:05284,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 1,97
|Açılış
|: 284,21
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,33
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6781
|7,7166
|% -0,31
|
|Frank
|6,0379
|6,0743
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5815
|1,5894
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.486
|7,82
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,96
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,05
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|0,42
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