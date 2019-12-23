***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan İmbat Enerji A.Ş. Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş.'nin, her biri 1 TL nominal değerde 58.500.000 adet paya ayrılmış, tamamı 58.500.000,- TL nominal değerli sermayesinde sahibi bulunduğu payların tamamının, ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve onayların alınması kaydıyla, akdedilecek Hisse Alım Anlaşması çerçevesinde satın alınmasına karar vermiştir. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin, söz konusu işlem tamamlandığında, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde, mevcut durumda 632 MW olan kurulu güç kapasitesi, 712 MW'a ulaşmış olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804894BIST