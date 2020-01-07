***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkfen Holding Yönetim Kurulu'nun 06.01.2020 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdürü (CEO) İbrahim Süha Güçsav'ın Şirketimizden emeklilik dolayısıyla ayrılması talebinin kabulüne, 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. Maddeleri çerçevesinde düzenlenen, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Şirketimiz Yönetim İç Yönergesi kapsamında temsil ve ilzama yetkili olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle bağlı ortaklığı bulunduğumuz Akfen Altyapı Holding A.Ş'nin halen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğu görevini de yürüten Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın'ın Şirket Genel Müdürü (CEO) olarak atanmasına, atamanın ticaret siciline tescil ve ilanı için gereken iş ve işlemlerin yapılmasına ve İbrahim Süha Güçsav'ın Akfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev yapmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808075BIST