***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2020 08:59
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Holding Yönetim Kurulu'nun 06.01.2020 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdürü (CEO) İbrahim Süha Güçsav'ın Şirketimizden emeklilik dolayısıyla ayrılması talebinin kabulüne, 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. Maddeleri çerçevesinde düzenlenen, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Şirketimiz Yönetim İç Yönergesi kapsamında temsil ve ilzama yetkili olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle bağlı ortaklığı bulunduğumuz Akfen Altyapı Holding A.Ş'nin halen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğu görevini de yürüten Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın'ın Şirket Genel Müdürü (CEO) olarak atanmasına, atamanın ticaret siciline tescil ve ilanı için gereken iş ve işlemlerin yapılmasına ve İbrahim Süha Güçsav'ın Akfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev yapmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808075
BIST
11:52112.871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.458,14
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
11:525,9668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 5,9660
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|Önceki Kapanış
|: 5,9790
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5,9737
En Düşük
5,9510
11:526,6753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0115
|Açılış
|: 6,6650
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|Önceki Kapanış
|: 6,6880
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En Düşük
6,6609
11:52300,07
En Yüksek
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|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 299,95
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|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,86
|12.627.017
|% 13,94
|
|BURVA
|11,36
|2.834.546
|% 11,81
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|IZMDC
|7,90
|1.710.996
|% -15,33
|
|IHGZT
|5,40
|232.477
|% -9,70
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|EGCYO
|0,25
|20.101
|% -3,85
|
|THYAO
|13,77
|586.693.753
|% 1,77
|
|ASELS
|22,26
|203.663.719
|% 0,82
|
|IPEKE
|9,18
|137.206.369
|% 0,11
|
|GARAN
|10,75
|100.938.764
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,64
|95.341.596
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,56
|69.459.401
|% 2,63
|
|THYAO
|13,77
|586.693.753
|% 1,77
|
|ISGYO
|1,80
|75.426.048
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,64
|95.341.596
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,43
|44.361.167
|% 2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8474
|7,8868
|% 0,10
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5848
|1,5927
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-0,81
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-15,00
|
|Tam
|1.985
|2.034
|-15,46
|
|Yarım
|959
|984
|-7,48
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|-0,50
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