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***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.10.2019 14:38
GÜNCEL HABERLER

***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSAKFH12015 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon Ödemesi Dönemine İlişkin Faiz Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRSAKFH12015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi 09.01.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.04.2017 07.04.2017 10.04.2017 3,7 14,84 15,69 11.099.999,97 Evet
2 10.07.2017 07.07.2017 10.07.2017 3,84 15,4 16,32 11.519.999,98 Evet
3 09.10.2017 06.10.2017 09.10.2017 3,81 15,28 16,18 11.429.999,98 Evet
4 08.01.2018 05.01.2018 08.01.2018 3,95 15,84 16,81 11.849.999,99 Evet
5 09.04.2018 06.04.2018 09.04.2018 4,27 17,13 18,26 12.809.999,97 Evet
6 09.07.2018 06.07.2018 09.07.2018 4,5 18,05 19,31 13.499.999,98 Evet
7 08.10.2018 05.10.2018 08.10.2018 5,73 22,98 25,04 17.189.999,97 Evet
8 07.01.2019 04.01.2019 07.01.2019 7,11 28,52 31,72 21.329.999,97 Evet
9 08.04.2019 05.04.2019 08.04.2019 5,7 22,86 24,9 17.099.999,97 Evet
10 08.07.2019 05.07.2019 08.07.2019 6,19 24,83 27,24 18.569.999,98 Evet
11 07.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 5,55 22,26 24,19
12 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 4,4 17,65 18,85
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000,00-TL tahvilin 06.01.2020 tarihinde yapılacak olan 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,40 olarak kesinleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790214


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