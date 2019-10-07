***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAKFH12015 ISIN Kodlu Tahvilin 11. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 06.01.2020Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRSAKFH12015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.12.2016Vade Başlangıç Tarihi 09.01.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.04.2017 07.04.2017 10.04.2017 3,7 14,84 15,69 11.099.999,97 Evet2 10.07.2017 07.07.2017 10.07.2017 3,84 15,4 16,32 11.519.999,98 Evet3 09.10.2017 06.10.2017 09.10.2017 3,81 15,28 16,18 11.429.999,98 Evet4 08.01.2018 05.01.2018 08.01.2018 3,95 15,84 16,81 11.849.999,99 Evet5 09.04.2018 06.04.2018 09.04.2018 4,27 17,13 18,26 12.809.999,97 Evet6 09.07.2018 06.07.2018 09.07.2018 4,5 18,05 19,31 13.499.999,98 Evet7 08.10.2018 05.10.2018 08.10.2018 5,73 22,98 25,04 17.189.999,97 Evet8 07.01.2019 04.01.2019 07.01.2019 7,11 28,52 31,72 21.329.999,97 Evet9 08.04.2019 05.04.2019 08.04.2019 5,7 22,86 24,9 17.099.999,97 Evet10 08.07.2019 05.07.2019 08.07.2019 6,19 24,83 27,24 18.569.999,98 Evet11 07.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 5,55 22,26 24,19 14.017.634,99 Evet12 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 4,4 17,65 18,85Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000,00-TL tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 14.017.634,99 TL faiz ödemesi 07.10.2019 itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790810BIST