***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAMDİ AKIN Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanlığı Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyelikleriSELİM AKIN Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan Vekili / Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyelikleriİRFAN ERCİYAS Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyelikleriFATMA GÜLBİN UZUNER BEKİT Genel Müdür Yardımcısı (Finans-CFO) Ekonomist Finansman Koordinatörü -GÜNDOĞAN DURAK Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Muhasebe ve Denetim Uzmanı - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808076BIST