***AKFEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.11.2019 15:46
***AKFEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
18/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
AKFEN HOLDİNG A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSAKFHK2111
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/11/2019
Vadesi (Gün)
728
İtfa Tarihi
17/11/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799789
BIST
16:45106.758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -771,08
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.685
16:455,7034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0061
|Açılış
|: 5,7030
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|Önceki Kapanış
|: 5,7210
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5,7222
En Düşük
5,6849
16:456,3114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,3000
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|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
16:45269,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 269,59
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,42
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|21.581.201
|% 19,77
|
|VAKFN
|1,99
|28.911.912
|% 15,70
|
|QNBFL
|40,24
|2.233.872
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|40.402.480
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.664.884
|% 14,92
|
|PINSU
|2,20
|38.956.891
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,28
|158.294.261
|% -15,79
|
|CEOEM
|9,10
|33.015.494
|% -10,78
|
|METRO
|1,31
|81.607.060
|% -10,27
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|THYAO
|13,99
|1.496.530.582
|% -0,92
|
|PETKM
|3,73
|609.298.033
|% -0,27
|
|ASELS
|19,39
|436.567.056
|% -0,15
|
|GARAN
|10,18
|344.547.561
|% -0,68
|
|TKFEN
|19,05
|306.275.081
|% -0,05
|
|PETKM
|3,73
|609.298.033
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,45
|215.386.517
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|305.440.550
|% -0,84
|
|THYAO
|13,99
|1.496.530.582
|% -0,92
|
|HURGZ
|1,28
|158.294.261
|% -15,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3268
|7,3636
|% -0,23
|
|Frank
|5,7138
|5,7482
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5154
|1,5230
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-1,01
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|3,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-0,25
|
|Yarım
|861
|883
|-0,12
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,39
|61,39
|0,48
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Seans Raporu
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