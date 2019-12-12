***AKFEN* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.12.2019 16:12
***AKFEN******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKFEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/12/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803197
BIST
17:59110.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 2.143,52
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
17:595,7723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0276
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
17:596,4235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0386
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
17:59272,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,11
|Açılış
|: 272,99
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,70
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,68
|6.127.618
|% 15,00
|
|SAFKR
|1,95
|1.830.001
|% 6,56
|
|EGCEY
|0,35
|19.373
|% 6,06
|
|IZFAS
|1,96
|844.149
|% 4,81
|
|HUBVC
|14,19
|3.490.013
|% 4,34
|
|FORMT
|3,74
|189.240
|% -15,00
|
|SMART
|6,41
|5.345.517
|% -8,30
|
|CEOEM
|8,09
|13.078.737
|% -7,96
|
|TMPOL
|5,06
|10.425.432
|% -6,47
|
|RTALB
|2,26
|12.075.329
|% -4,64
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|ASELS
|19,54
|669.298.040
|% 2,14
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|GARAN
|10,55
|554.975.333
|% 2,13
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|YGYO
|0,54
|95.136.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|YYAPI
|0,54
|73.455.968
|% 1,89
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5624
|7,6003
|% -0,97
|
|Frank
|5,8344
|5,8696
|% -0,76
|
|Riyal
|1,5335
|1,5412
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-3,51
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,70
|64,70
|0,98
|