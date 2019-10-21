***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAdım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiPortföyümüzdeki OtellerRapor Tarihi14.10.2019AçıklamalarSPK'nın, Şirketimize ait otellerin 06.01.2019 tarihinde KAP'ta açıklanan değerleme raporları ile ilgili tespitlerine ilişkin olarak raporları düzenleyen Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den talep etmiş olduğu bazı revizyonlar Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup revize değerleme raporları III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. Maddesi uyarınca ekte yayımlanmaktadır. Değerlemeye konu otellerimizin değerlerinde ve eklerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794037BIST