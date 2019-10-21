***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
21.10.2019 11:18
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzdeki Oteller
Rapor Tarihi
14.10.2019
Açıklamalar
SPK'nın, Şirketimize ait otellerin 06.01.2019 tarihinde KAP'ta açıklanan değerleme raporları ile ilgili tespitlerine ilişkin olarak raporları düzenleyen Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den talep etmiş olduğu bazı revizyonlar Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup revize değerleme raporları III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. Maddesi uyarınca ekte yayımlanmaktadır. Değerlemeye konu otellerimizin değerlerinde ve eklerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794037
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