***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.01.2020 15:18
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ADIM GAYRİMENKUL VE DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Ibis, Esenyurt Ibis
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirketimiz portföyünde yer alan İzmir Ibis ve Esenyurt Ibis Otellerine ait 31 Aralık 2019 tarihli değerleme raporları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809142
BIST
15:28113.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 612,94
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:285,9498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0230
|Açılış
|: 68,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 68,2700
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:286,6203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0371
|Açılış
|: 11,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,7900
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:283,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,01
|Açılış
|: 3,52
|
|Önceki Kapanış
|: 3,54
|
3,63
En Düşük
3,52
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.274.394
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,35
|12.551.748
|% 14,03
|
|HUBVC
|19,20
|71.507.624
|% 13,01
|
|TIRE
|5,62
|239.508.180
|% 11,73
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,21
|64.546.724
|% -14,11
|
|IHGZT
|5,00
|54.661
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,59
|1.739.916.146
|% 0,30
|
|ASELS
|22,42
|646.173.436
|% 0,09
|
|PETKM
|3,71
|425.563.129
|% 0,27
|
|GARAN
|11,05
|423.538.622
|% 3,95
|
|HALKB
|6,14
|415.095.318
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,61
|353.252.192
|% 0,63
|
|THYAO
|13,59
|1.739.916.146
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,40
|167.580.234
|% -0,71
|
|PETKM
|3,71
|425.563.129
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,62
|298.094.799
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7750
|7,8140
|% -0,47
|
|Frank
|6,0938
|6,1305
|% -0,53
|
|Riyal
|1,5802
|1,5881
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,13
|
|Yarım
|963
|988
|2,00
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,23
|