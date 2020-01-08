***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşADIM GAYRİMENKUL VE DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiZeytinburnu Novotel ve IbisRapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirketimiz portföyünde yer alan Zeytinburnu ve Ibis Otellerine ait 31 Aralık 2019 tarihli değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809185BIST