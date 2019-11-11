***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 0 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 114.470.594 8.251.664 365.923.749 365.923.749Transferler8.251.664 -8.251.664 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-253.039.967 -253.039.967 -253.039.967Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları20.763.729 20.763.729 20.763.729Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -253.039.967 133.647.511 133.647.511Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -32.153.598 354.533.880 354.533.880Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler5.291.293 5.291.293 5.291.293Düzeltmelerden Sonraki Tutar184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 128.013.551 -32.153.598 359.825.173 359.825.173Transferler-32.153.598 32.153.598 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.276.324 16.276.324 16.276.324Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 16.276.324 371.714.882 371.714.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.094.401 -48.109.346Dönem Karı (Zararı)16.276.324 -253.039.967Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler59.682.497 269.995.128Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 19.275 20.644Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.071 75.087Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler93.349 71.774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 93.349 71.774Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 50.971.005 37.322.032Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.392.012 231.730.962Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-796.215 774.629İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler35.135.580 -64.995.015Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.828.767 -5.068.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.646 -4.289Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 140.591.876 -125.504.601Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.663.217 27.837.777Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.244.458 45.746.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.727.500 -8.001.818Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları111.094.401 -48.039.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 0 -69.492YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-789.585 -498.095Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -4.954 -25.929Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -784.631 -472.166FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-69.205.923 68.805.457Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 0 170.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları19 -4.386.615 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.846.691 -73.382.419Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -35.846.691 -73.382.419Ödenen Faiz5 -32.487.226 -29.804.883Alınan Faiz3.514.609 1.992.759YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.098.893 20.198.016NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.098.893 20.198.016DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 678.531 1.120.603DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 41.777.424 21.318.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 41.774.316 678.494Ticari Alacaklar15.285.518 6.608.755İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 9.900 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 15.275.618 6.608.755Stoklar12 6.080.541 146.672.417Peşin Ödenmiş Giderler17 603.645 208.475Diğer Dönen Varlıklar18 5.425.441 7.049.207ARA TOPLAM69.169.461 161.217.348TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.169.461 161.217.348DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 185.079.312 145.079.312Ticari Alacaklar67.815.259 75.422.186İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 67.815.259 75.422.186Diğer Alacaklar131.655 139.301İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 131.655 139.301Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 889.934.136 882.965.938Maddi Duran Varlıklar10 45.164 56.733Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.640 6.392Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.640 6.392Peşin Ödenmiş Giderler17 1.692.387 1.796.733Diğer Duran Varlıklar18 25.646.604 16.586.161TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.170.348.157 1.122.052.756TOPLAM VARLIKLAR1.239.517.618 1.283.270.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları87.017.435 83.367.903İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları87.017.435 83.367.903Banka Kredileri5 80.950.674 83.367.903Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.066.761 0Ticari Borçlar20.086.697 45.749.914İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 6 19.239.095 45.031.689İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 847.602 718.225Diğer Borçlar698.042 4.528.911İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 ve 7 346.570 1.759.204İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 351.472 2.769.707Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 7.969.441 45.754.388Kısa Vadeli Karşılıklar163.117 119.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 163.117 119.640Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 1.800.675ARA TOPLAM115.934.732 181.321.431TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.934.732 181.321.431UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar751.602.877 716.305.696İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar751.602.877 716.305.696Banka Kredileri5 526.837.108 543.305.575Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 30.095.174 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 194.670.595 173.000.121Diğer Borçlar0 26.607.009İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 0 26.607.009Uzun Vadeli Karşılıklar265.127 215.255Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 265.127 215.255Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 4.286.833TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER751.868.004 747.414.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER867.802.736 928.736.224ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar371.714.882 354.533.880Ödenmiş Sermaye19 184.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları5 ve 19 20.763.729 20.763.729Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.991.969 -5.605.354Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 58.880.000 58.880.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.116 5.609.501Yasal Yedekler19 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.991.969 5.605.354Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları91.473.338 122.722.258Net Dönem Karı veya Zararı16.276.324 -32.153.598TOPLAM ÖZKAYNAKLAR371.714.882 354.533.880TOPLAM KAYNAKLAR1.239.517.618 1.283.270.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 394.946.177 24.265.883 25.142.639 11.962.044Satışların Maliyeti20 -311.704.134 -3.951.606 -10.128.111 -1.634.243TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)83.242.043 20.314.277 15.014.528 10.327.801BRÜT KAR (ZARAR)83.242.043 20.314.277 15.014.528 10.327.801Genel Yönetim Giderleri21 -2.699.018 -2.411.280 -886.834 -646.777Pazarlama Giderleri21 -1.728.178 -3.985.739 -880.112 -1.035.835Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 192.163 190.022 59 188.786Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -23.616 -272.135 -16.366 -36.684ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.983.394 13.835.145 13.231.275 8.797.291FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)78.983.394 13.835.145 13.231.275 8.797.291Finansman Gelirleri23 37.734.770 4.879.021 32.964.731 2.302.283Finansman Giderleri24 -100.441.840 -271.754.133 -20.072.513 -168.138.370SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.276.324 -253.039.967 26.123.493 -157.038.796Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.276.324 -253.039.967 26.123.493 -157.038.796DÖNEM KARI (ZARARI)16.276.324 -253.039.967 26.123.493 -157.038.796Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.276.324 -253.039.967 26.123.493 -157.038.796Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,09000000 -1,38000000 0,14000000 -0,85000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,14000000 -0,86000000 0,14000000 -0,54000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.276.324 -253.039.967 26.123.493 -157.038.796Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.276.324 -253.039.967 26.123.493 -157.038.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798360BIST