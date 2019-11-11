***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 22:38
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -30.234.763 5.609.501 285.998.577 39.410.018 592.124.050 15.695.163 607.819.213
Transferler
39.410.018 -39.410.018 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.734.581 -338.065.285 -301.330.704 -9.974.597 -311.305.301
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.214.082 -5.214.082 5.214.082 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 20.763.729 20.763.729
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 6.499.818 5.609.501 320.194.513 -338.065.285 306.342.993 10.934.648 317.277.641
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 320.194.513 104.492.321 724.881.988 19.113.856 743.995.844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
5.291.293 5.291.293 5.291.293
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 325.485.806 104.492.321 730.173.281 19.113.856 749.287.137
Transferler
104.492.321 -104.492.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.467.681 50.697.506 83.165.187 458.491 83.623.678
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 14.948.888 9.996.116 425.591.512 50.697.506 808.951.853 19.572.347 828.524.200
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.160.594 -8.172.469
Dönem Karı (Zararı)
51.416.791 -348.390.973
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.028.126 415.991.354
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 22.766 40.539
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 ve 24 8.627 244.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
181.643 71.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 181.643 71.775
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 83.315.704 60.077.473
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-35.409.157 359.617.270
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 12.704.756 -4.834.691
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-796.213 774.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
58.024.750 -75.703.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.254.127 -17.652.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-970.168 -14.225.675
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 140.601.324 -125.504.601
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.679.907 28.179.578
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.653.319 59.637.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.019.053 -6.137.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
169.469.667 -8.102.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -69.492
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.309.073 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.129.447 -1.098.755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 20.272
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -4.954 -25.929
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.124.493 -1.093.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.630.628 34.227.664
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 170.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 -4.386.615 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.053.808 -80.976.834
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -50.053.808 -80.976.834
Ödenen Faiz
6 -60.019.660 -57.218.235
Alınan Faiz
3.829.455 2.422.733
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.400.519 24.956.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.400.519 24.956.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 993.522 3.125.149
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 47.394.041 28.081.589
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 47.390.933 993.485
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
5 6.909.957 6.250.498
Ticari Alacaklar
31.376.800 17.122.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 7 9.900 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 31.366.900 17.122.673
Diğer Alacaklar
42.469 258.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 42.469 258.375
Stoklar
12 6.355.763 146.957.087
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.998.637 992.512
Diğer Dönen Varlıklar
18 13.373.831 10.534.669
ARA TOPLAM
107.448.390 183.109.299
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.448.390 183.109.299
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 78.343.195 80.788.066
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
38.492.824 35.419.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 38.492.824 35.419.707
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.179.180.131 2.096.928.047
Maddi Duran Varlıklar
10 55.899 70.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.142 42.894
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 40.142 42.894
Peşin Ödenmiş Giderler
17 8.893.095 9.191.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.787.662 4.580.813
Diğer Duran Varlıklar
18 32.277.898 26.805.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.342.070.846 2.253.827.715
TOPLAM VARLIKLAR
2.449.519.236 2.436.937.014
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
146.884.354 135.536.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
146.884.354 135.536.556
Banka Kredileri
6 136.789.429 135.536.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.094.925 0
Ticari Borçlar
20.868.659 46.548.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 7 19.239.095 45.031.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.629.564 1.516.877
Diğer Borçlar
12.419.889 28.512.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 ve 8 346.570 7.929.460
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.073.319 20.582.975
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 15.359.740 46.167.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
395.656 263.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 395.656 263.885
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 1.800.674
ARA TOPLAM
195.928.298 258.829.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.928.298 258.829.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.283.992.031 1.253.430.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.283.992.031 1.253.430.591
Banka Kredileri
6 1.048.322.278 1.080.430.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 40.999.158 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 194.670.595 173.000.121
Diğer Borçlar
1.093.843 49.825.483
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.093.843 49.825.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
265.127 215.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 265.127 215.255
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 139.715.737 126.353.505
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 4.286.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.425.066.738 1.434.111.666
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.620.995.036 1.692.941.170
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
808.951.853 724.881.988
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
6 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.991.969 -5.605.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.948.888 -17.518.793
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.948.888 -17.518.793
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.996.116 5.609.501
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.991.969 5.605.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
425.591.512 320.194.513
Net Dönem Karı veya Zararı
50.697.506 104.492.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.572.347 19.113.856
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
828.524.200 743.995.844
TOPLAM KAYNAKLAR
2.449.519.236 2.436.937.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 450.783.802 74.067.680 47.169.666 33.458.074
Satışların Maliyeti
20 -315.728.338 -10.033.228 -11.614.765 -3.723.023
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.055.464 64.034.452 35.554.901 29.735.051
BRÜT KAR (ZARAR)
135.055.464 64.034.452 35.554.901 29.735.051
Genel Yönetim Giderleri
21 -6.554.781 -5.784.653 -1.907.919 -1.878.303
Pazarlama Giderleri
21 -1.728.178 -3.985.739 -880.112 -1.035.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 664.015 329.109 61.071 221.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -139.624 -430.831 -626 -76.616
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.296.896 54.162.338 32.827.315 26.965.881
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
127.296.896 54.162.338 32.827.315 26.965.881
Finansman Gelirleri
23 86.095.438 4.000.542 49.845.789 1.901.082
Finansman Giderleri
24 -149.270.787 -411.388.544 -29.725.338 -248.948.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.121.547 -353.225.664 52.947.766 -220.081.210
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.704.756 4.834.691 -4.278.549 8.969.042
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.692.660 0 -435.195 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -10.012.096 4.834.691 -3.843.354 8.969.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.416.791 -348.390.973 48.669.217 -211.112.168
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.416.791 -348.390.973 48.669.217 -211.112.168
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
719.285 -10.325.688 902.904 -1.769.101
Ana Ortaklık Payları
50.697.506 -338.065.285 47.766.313 -209.343.067
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,28000000 -1,84000000 0,26000000 -1,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,26000000 -1,17000000 0,21000000 -0,72000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
32.206.887 37.085.672 -5.673.812 27.002.107
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.206.887 37.085.672 -5.673.812 27.002.107
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
32.206.887 37.085.672 -5.673.812 27.002.107
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.206.887 37.085.672 -5.673.812 27.002.107
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.623.678 -311.305.301 42.995.405 -184.110.061
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
458.491 -9.974.597 806.642 -1.347.231
Ana Ortaklık Payları
83.165.187 -301.330.704 42.188.763 -182.762.830
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798361
BIST