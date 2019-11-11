***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -30.234.763 5.609.501 285.998.577 39.410.018 592.124.050 15.695.163 607.819.213Transferler39.410.018 -39.410.018 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)36.734.581 -338.065.285 -301.330.704 -9.974.597 -311.305.301Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-5.214.082 -5.214.082 5.214.082 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları20.763.729 20.763.729 20.763.729Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 6.499.818 5.609.501 320.194.513 -338.065.285 306.342.993 10.934.648 317.277.641Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 320.194.513 104.492.321 724.881.988 19.113.856 743.995.844Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler5.291.293 5.291.293 5.291.293Düzeltmelerden Sonraki Tutar184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 325.485.806 104.492.321 730.173.281 19.113.856 749.287.137Transferler104.492.321 -104.492.321 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.467.681 50.697.506 83.165.187 458.491 83.623.678Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 14.948.888 9.996.116 425.591.512 50.697.506 808.951.853 19.572.347 828.524.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI158.160.594 -8.172.469Dönem Karı (Zararı)51.416.791 -348.390.973Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler60.028.126 415.991.354Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 22.766 40.539Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 ve 24 8.627 244.358Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler181.643 71.775Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 181.643 71.775Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 83.315.704 60.077.473Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-35.409.157 359.617.270Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 12.704.756 -4.834.691Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-796.213 774.630İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler58.024.750 -75.703.358Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.254.127 -17.652.723Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-970.168 -14.225.675Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 140.601.324 -125.504.601Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.679.907 28.179.578Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.653.319 59.637.278İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.019.053 -6.137.215Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları169.469.667 -8.102.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 0 -69.492Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.309.073 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.129.447 -1.098.755Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 20.272Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -4.954 -25.929Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.124.493 -1.093.098FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-110.630.628 34.227.664Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 0 170.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları19 -4.386.615 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.053.808 -80.976.834Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -50.053.808 -80.976.834Ödenen Faiz6 -60.019.660 -57.218.235Alınan Faiz3.829.455 2.422.733YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.400.519 24.956.440NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.400.519 24.956.440DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 993.522 3.125.149DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 47.394.041 28.081.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 47.390.933 993.485Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları5 6.909.957 6.250.498Ticari Alacaklar31.376.800 17.122.673İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 7 9.900 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 31.366.900 17.122.673Diğer Alacaklar42.469 258.375İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 42.469 258.375Stoklar12 6.355.763 146.957.087Peşin Ödenmiş Giderler17 1.998.637 992.512Diğer Dönen Varlıklar18 13.373.831 10.534.669ARA TOPLAM107.448.390 183.109.299TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR107.448.390 183.109.299DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 78.343.195 80.788.066Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar38.492.824 35.419.707İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 38.492.824 35.419.707Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.179.180.131 2.096.928.047Maddi Duran Varlıklar10 55.899 70.959Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.142 42.894Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 40.142 42.894Peşin Ödenmiş Giderler17 8.893.095 9.191.707Ertelenmiş Vergi Varlığı25 4.787.662 4.580.813Diğer Duran Varlıklar18 32.277.898 26.805.522TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.342.070.846 2.253.827.715TOPLAM VARLIKLAR2.449.519.236 2.436.937.014KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları146.884.354 135.536.556İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları146.884.354 135.536.556Banka Kredileri6 136.789.429 135.536.556Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 10.094.925 0Ticari Borçlar20.868.659 46.548.566İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 7 19.239.095 45.031.689İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.629.564 1.516.877Diğer Borçlar12.419.889 28.512.435İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 ve 8 346.570 7.929.460İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 12.073.319 20.582.975Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 15.359.740 46.167.388Kısa Vadeli Karşılıklar395.656 263.885Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 395.656 263.885Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 1.800.674ARA TOPLAM195.928.298 258.829.504TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.928.298 258.829.504UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.283.992.031 1.253.430.591İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.283.992.031 1.253.430.591Banka Kredileri6 1.048.322.278 1.080.430.470Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 40.999.158 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 194.670.595 173.000.121Diğer Borçlar1.093.843 49.825.483İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.093.843 49.825.483Uzun Vadeli Karşılıklar265.127 215.255Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 265.127 215.255Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 139.715.737 126.353.505Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 4.286.832TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.425.066.738 1.434.111.666TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.620.995.036 1.692.941.170ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar808.951.853 724.881.988Ödenmiş Sermaye19 184.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları6 ve 19 20.763.729 20.763.729Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.991.969 -5.605.354Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 58.880.000 58.880.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi53.748.727 53.748.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.948.888 -17.518.793Yabancı Para Çevrim Farkları14.948.888 -17.518.793Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.116 5.609.501Yasal Yedekler19 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.991.969 5.605.354Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları425.591.512 320.194.513Net Dönem Karı veya Zararı50.697.506 104.492.321Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.572.347 19.113.856TOPLAM ÖZKAYNAKLAR828.524.200 743.995.844TOPLAM KAYNAKLAR2.449.519.236 2.436.937.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 450.783.802 74.067.680 47.169.666 33.458.074Satışların Maliyeti20 -315.728.338 -10.033.228 -11.614.765 -3.723.023TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)135.055.464 64.034.452 35.554.901 29.735.051BRÜT KAR (ZARAR)135.055.464 64.034.452 35.554.901 29.735.051Genel Yönetim Giderleri21 -6.554.781 -5.784.653 -1.907.919 -1.878.303Pazarlama Giderleri21 -1.728.178 -3.985.739 -880.112 -1.035.835Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 664.015 329.109 61.071 221.584Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -139.624 -430.831 -626 -76.616ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)127.296.896 54.162.338 32.827.315 26.965.881FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)127.296.896 54.162.338 32.827.315 26.965.881Finansman Gelirleri23 86.095.438 4.000.542 49.845.789 1.901.082Finansman Giderleri24 -149.270.787 -411.388.544 -29.725.338 -248.948.173SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.121.547 -353.225.664 52.947.766 -220.081.210Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.704.756 4.834.691 -4.278.549 8.969.042Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -2.692.660 0 -435.195 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -10.012.096 4.834.691 -3.843.354 8.969.042SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.416.791 -348.390.973 48.669.217 -211.112.168DÖNEM KARI (ZARARI)51.416.791 -348.390.973 48.669.217 -211.112.168Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar719.285 -10.325.688 902.904 -1.769.101Ana Ortaklık Payları50.697.506 -338.065.285 47.766.313 -209.343.067Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,28000000 -1,84000000 0,26000000 -1,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,26000000 -1,17000000 0,21000000 -0,72000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar32.206.887 37.085.672 -5.673.812 27.002.107Yabancı Para Çevrim Farkları32.206.887 37.085.672 -5.673.812 27.002.107Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)32.206.887 37.085.672 -5.673.812 27.002.107DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.206.887 37.085.672 -5.673.812 27.002.107TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.623.678 -311.305.301 42.995.405 -184.110.061Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar458.491 -9.974.597 806.642 -1.347.231Ana Ortaklık Payları83.165.187 -301.330.704 42.188.763 -182.762.830http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798361BIST