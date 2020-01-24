***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 14:20
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 23.01.2020 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 35.Maddesi gereğince, portföyümüzde bulunan oteller için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. ve ayrıca portföyümüze 2020 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. ve Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesine oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814301
BIST
15:24120.869
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -1.670,90
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.864
15:245,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:246,5600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:24297,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 298,00
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.067.551
|% 14,80
|
|SAMAT
|2,51
|2.851.352
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,98
|113.964.873
|% 14,50
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,95
|23.992.186
|% -10,47
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.330.829.057
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|GARAN
|11,69
|418.894.119
|% -3,07
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,65
|235.478.926
|% 0,00
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7579
|7,7968
|% -0,10
|
|Frank
|6,0951
|6,1318
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5797
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,37
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,93
|
|Yarım
|949
|974
|2,87
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,32
|
Seans Raporu
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15:33CEOEM
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Endeks 121, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 7, 805.00 milyon TL de
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15:26XU100
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