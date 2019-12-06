***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2019 17:25
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul portföyü oluşturmak 200000000 200000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Russian Hotel Investment BV Rusya'da otel projeleri geliştirmek 33455050 32690666 EUR 97,72 Bağlı Ortaklık
Russian Property Investment BV Rusya'da ofis ve konut projeleri geliştirmek 7258867 6906859 EUR 95,15 Bağlı Ortaklık
Hotel Development Investment BV Rusya'da otel projeleri geliştirmek 8510640 8510640 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırımı yapmak 121000000 24079312 TRY 19,90 İştirak
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adi Ortaklığı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Konut İnşaatı İşi 10000 9900 TRY 99 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802340
BIST
18:05108.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 210,16
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
18:055,7886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0381
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7903
En Düşük
5,7410
18:056,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
18:05272,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,83
|Açılış
|: 272,07
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
270,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,93
|113.214.020
|% 19,82
|
|GLRYH
|2,20
|24.893.826
|% 14,58
|
|DENCM
|7,77
|28.498.974
|% 12,77
|
|BOSSA
|9,38
|43.004.690
|% 12,74
|
|RYGYO
|3,06
|23.016.889
|% 12,09
|
|FONET
|6,40
|66.002.213
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|12.178.811
|% -19,98
|
|DERAS
|3,82
|97.472.927
|% -19,92
|
|KFEIN
|11,45
|121.569.023
|% -16,30
|
|MEMSA
|0,24
|261.732
|% -7,69
|
|THYAO
|13,72
|929.233.372
|% -0,36
|
|ASELS
|19,35
|718.883.182
|% -1,68
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|GARAN
|10,36
|450.587.939
|% 0,39
|
|TTKOM
|7,23
|443.507.916
|% 1,54
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|EKGYO
|1,48
|254.243.262
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,40
|160.274.748
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,41
|234.527.234
|% -0,41
|
|TSKB
|1,16
|99.943.909
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5832
|7,6212
|% 0,52
|
|Frank
|5,8224
|5,8574
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5390
|1,5467
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-14,21
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-7,00
|
|Tam
|1.792
|1.837
|-6,05
|
|Yarım
|866
|888
|-2,92
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|16,55
|16,59
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|0,75
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58CEMAS
Yüzde 4.55 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 904, 584 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TTKOM, KCHOL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 02 artarak (% 0.05 ) 103, 843
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, PAPIL, DARDL, EPLAS, GLRYH, KERVN, UZERB, ISGSY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, SMART, FONET, MEMSA, DERAS