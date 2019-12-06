***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul portföyü oluşturmak 200000000 200000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkRussian Hotel Investment BV Rusya'da otel projeleri geliştirmek 33455050 32690666 EUR 97,72 Bağlı OrtaklıkRussian Property Investment BV Rusya'da ofis ve konut projeleri geliştirmek 7258867 6906859 EUR 95,15 Bağlı OrtaklıkHotel Development Investment BV Rusya'da otel projeleri geliştirmek 8510640 8510640 EUR 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırımı yapmak 121000000 24079312 TRY 19,90 İştirakAkfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adi Ortaklığı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Konut İnşaatı İşi 10000 9900 TRY 99 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802340BIST