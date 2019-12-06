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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.12.2019 17:25
GÜNCEL HABERLER



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul portföyü oluşturmak 200000000 200000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Russian Hotel Investment BV Rusya'da otel projeleri geliştirmek 33455050 32690666 EUR 97,72 Bağlı Ortaklık
Russian Property Investment BV Rusya'da ofis ve konut projeleri geliştirmek 7258867 6906859 EUR 95,15 Bağlı Ortaklık
Hotel Development Investment BV Rusya'da otel projeleri geliştirmek 8510640 8510640 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırımı yapmak 121000000 24079312 TRY 19,90 İştirak
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adi Ortaklığı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Konut İnşaatı İşi 10000 9900 TRY 99 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802340


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GLRYH 2,20 24.893.826 % 14,58  
DENCM 7,77 28.498.974 % 12,77  
BOSSA 9,38 43.004.690 % 12,74  
RYGYO 3,06 23.016.889 % 12,09  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5832 7,6212 % 0,52  
Frank 5,8224 5,8574 % 0,37  
Riyal 1,5390 1,5467 % 0,66  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 -14,21  
Altın Gr. 272 272 -0,93  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -7,00  
Tam 1.792 1.837 -6,05  
Yarım 866 888 -2,92  
Çeyrek 434 444 -1,46  
Gümüş.Ons 16,55 16,59 -0,41  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 -0,05  
B. Petrol 64,14 64,14 0,75  
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