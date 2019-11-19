***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Accor tarafından işletilen 15'i Türkiye'de, 4'ü Rusya'da bulunan toplam 19 operasyonel otelinden elde edilen Ekim ayı kira geliri bir önceki yılın aynı ayına göre Euro bazında %26 artmıştır.Akfen GYO Ekim 2019 Yatırımcı Raporu Ektedir.October 2019 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799585BIST