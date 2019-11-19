***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
19.11.2019 09:50
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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21.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Accor tarafından işletilen 15'i Türkiye'de, 4'ü Rusya'da bulunan toplam 19 operasyonel otelinden elde edilen Ekim ayı kira geliri bir önceki yılın aynı ayına göre Euro bazında %26 artmıştır.
Akfen GYO Ekim 2019 Yatırımcı Raporu Ektedir.
October 2019 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799585
BIST
12:53106.920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 73,99
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
12:535,7219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0176
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
12:536,3340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0242
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
12:53269,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -1,96
|Açılış
|: 269,70
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.800.524
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,02
|11.134.851
|% 11,36
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|YUNSA
|7,75
|62.695.102
|% 9,93
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|TIRE
|2,14
|25.848.254
|% -4,89
|
|PKENT
|126,10
|149.281
|% -4,47
|
|YKGYO
|2,19
|10.969.451
|% -4,37
|
|BERA
|3,95
|12.502.622
|% -3,66
|
|THYAO
|14,05
|1.124.306.507
|% -1,20
|
|ASELS
|19,58
|358.191.143
|% 1,56
|
|TUPRS
|126,30
|245.053.646
|% 2,02
|
|GARAN
|10,19
|183.819.596
|% 0,49
|
|PGSUS
|76,45
|175.534.532
|% -0,52
|
|HURGZ
|1,36
|131.664.688
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,39
|122.027.812
|% 2,21
|
|THYAO
|14,05
|1.124.306.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|2,35
|173.898.486
|% -1,26
|
|TSKB
|1,01
|50.237.918
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3835
|7,4205
|% -0,37
|
|Frank
|5,7445
|5,7791
|% -0,67
|
|Riyal
|1,5207
|1,5283
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|-6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|-7,66
|
|Yarım
|862
|884
|-3,71
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,91
|61,91
|-0,53
|