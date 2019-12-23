***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
23.12.2019 10:23
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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19.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Kasım 2019 Yatırımcı Raporu Ektedir.
November 2019 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804716
BIST
12:29111.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 550,01
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.755
En Düşük
111.266
12:295,9373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:296,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:29283,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,02
|Açılış
|: 283,26
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,82
|80.958.413
|% 13,82
|
|FMIZP
|43,72
|15.277.753
|% 12,10
|
|QNBFL
|82,00
|2.543.596
|% 11,72
|
|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
|
|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,61
|1.510.519
|% -8,52
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ESCOM
|1,32
|2.090.242
|% -4,35
|
|IPEKE
|8,38
|252.999.381
|% 0,12
|
|VESTL
|14,33
|248.580.768
|% 7,34
|
|KOZAA
|10,28
|240.957.995
|% 1,48
|
|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.944.425
|% 7,41
|
|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.944.425
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,00
|103.256.257
|% 3,09
|
|EKGYO
|1,43
|137.326.534
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,53
|125.896.759
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7007
|7,7393
|% -0,02
|
|Frank
|6,0275
|6,0638
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5774
|1,5854
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|7,06
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
|
|Yarım
|903
|926
|2,42
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|0,00
|