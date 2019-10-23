***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2019 10:33
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794327
BIST
10:5798.709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 822,38
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.289
En Düşük
98.637
10:575,7874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0210
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7751
10:576,4418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0219
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4689
En Düşük
6,4282
10:57277,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 277,91
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,00
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|9,98
|59.531
|% 10,77
|
|EGCYH
|0,11
|1.983
|% 10,00
|
|MARKA
|0,79
|3.635.443
|% 9,72
|
|EGCYO
|0,14
|23
|% 7,69
|
|SANKO
|4,08
|5.077.752
|% 7,37
|
|PRZMA
|3,90
|50.799
|% -6,92
|
|YAPRK
|3,80
|1.292
|% -6,86
|
|QNBFL
|23,42
|4.590
|% -6,32
|
|ATSYH
|0,56
|930
|% -5,08
|
|PRKME
|2,67
|969.909
|% -3,26
|
|THYAO
|11,66
|268.776.350
|% 0,78
|
|GARAN
|9,52
|145.119.119
|% 2,15
|
|DOAS
|8,91
|127.550.104
|% 4,21
|
|AKBNK
|7,09
|123.635.606
|% 0,42
|
|ISFIN
|2,32
|90.623.490
|% 2,65
|
|ISFIN
|2,32
|90.623.490
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,23
|43.177.715
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,18
|64.559.933
|% 1,40
|
|THYAO
|11,66
|268.776.350
|% 0,78
|
|AKBNK
|7,09
|123.635.606
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4299
|7,4671
|% -0,36
|
|Frank
|5,8274
|5,8625
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5389
|1,5466
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,23
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
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|B. Petrol
|59,45
|59,45
|-0,25
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