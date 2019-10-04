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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.10.2019 17:55
GÜNCEL HABERLER

***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı Faiz Oranı Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.08.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRSAKFKK1910
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.11.2016
Vade Başlangıç Tarihi 16.11.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.05.2017 16.05.2017 17.05.2017 2,5527 1.786.890 Evet
2 15.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 2,6287 1.840.090 Evet
3 16.05.2018 15.05.2018 16.05.2018 2,8134 1.969.380 Evet
4 14.11.2018 13.11.2018 14.11.2018 3,1742 2.221.940 Evet
5 15.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 3,3663 2.356.410 Evet
6 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 3,5676 2.497.320
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 50,531 35.371.770

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSAKFKK1910 ISIN kodlu, itfa tarihi 13 Kasım 2019 olan TÜFE endeksli tahvilimizin 15.05.2019 tarihli beşinci kupon ödemesi 2.356.410,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı eklenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790497


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