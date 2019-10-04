***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı Faiz Oranı GüncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.08.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.11.2019Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRSAKFKK1910Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.10.2016Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2016Satışın Tamamlanma Tarihi 16.11.2016Vade Başlangıç Tarihi 16.11.2016Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.05.2017 16.05.2017 17.05.2017 2,5527 1.786.890 Evet2 15.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 2,6287 1.840.090 Evet3 16.05.2018 15.05.2018 16.05.2018 2,8134 1.969.380 Evet4 14.11.2018 13.11.2018 14.11.2018 3,1742 2.221.940 Evet5 15.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 3,3663 2.356.410 Evet6 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 3,5676 2.497.320Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 50,531 35.371.770* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSAKFKK1910 ISIN kodlu, itfa tarihi 13 Kasım 2019 olan TÜFE endeksli tahvilimizin 15.05.2019 tarihli beşinci kupon ödemesi 2.356.410,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790497BIST