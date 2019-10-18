***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2019 14:47
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
DERŞAN BABACAN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR BB (212) 386 96 50 dersan.babacan@aklease.com
ÖZKAN SÖNMEZ MUHASEBE VE MALİ KONT.MÜDÜRÜ (212) 386 97 80 ozkan.sonmez@aklease.com
KAAN ÖZBALAK HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR YY (212) 386 96 52 kaan.ozbalak@aklease.com
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 1350000000 TRY Yurtiçi 09.05.2019 08.05.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Borçlanma Aracı 1150000000 TRY Yurtiçi 10.01.2019 10.01.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793911
BIST
17:1298.439
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 94.896
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98.731
En Düşük
98.002
17:125,7905
En Yüksek
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|: -0,61%
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|Açılış
|: 5,7780
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|Önceki Kapanış
|: 5,8680
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5,8301
En Düşük
5,7547
17:126,4547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0336
|Açılış
|: 6,4300
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|Önceki Kapanış
|: 6,5150
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6,4898
En Düşük
6,4056
17:12277,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,28
|Açılış
|: 277,19
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|Önceki Kapanış
|: 279,47
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279,68
En Düşük
275,59