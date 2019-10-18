***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDERŞAN BABACAN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR BB (212) 386 96 50 dersan.babacan@aklease.comÖZKAN SÖNMEZ MUHASEBE VE MALİ KONT.MÜDÜRÜ (212) 386 97 80 ozkan.sonmez@aklease.comKAAN ÖZBALAK HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR YY (212) 386 96 52 kaan.ozbalak@aklease.comPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBorçlanma Aracı 1350000000 TRY Yurtiçi 09.05.2019 08.05.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Borçlanma Aracı 1150000000 TRY Yurtiçi 10.01.2019 10.01.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793911BIST