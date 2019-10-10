***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 21:13
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2019- 30
.09.2019 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 30.09.2019 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792449
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