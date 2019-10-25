***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2019 07:25
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.10.2019 tarihli 07:14 saatinde açıklamış olduğu 30 Eylül 2019 tarihli finansal tablo ve dipnotları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tabloları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik, ve tebliğleri uyarınca hazırlanmaktadır.
Açıklamakta olduğumuz 30 Eylül 2019 tarihli finansal tablo ve dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794685
BIST
18:05100.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
101.239
En Düşük
100.052
18:055,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0098
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7751
En Düşük
5,7618
18:056,4157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4157
En Düşük
6,4006
18:05278,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 278,78
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
279,03
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|347.830
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|7.215.880
|% 19,96
|
|GEDIK
|5,18
|8.478.200
|% 19,91
|
|IHEVA
|1,99
|29.070.258
|% 19,88
|
|QNBFL
|32,56
|641.133
|% 15,05
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|EGCYH
|0,10
|16.473
|% -9,09
|
|TKURU
|11,41
|1.895.344
|% -7,31
|
|EGCYO
|0,13
|6.540
|% -7,14
|
|UZERB
|1,08
|6.805
|% -6,90
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|GARAN
|9,70
|689.229.179
|% 1,04
|
|AKBNK
|7,20
|668.783.765
|% 0,00
|
|ASELS
|18,17
|387.181.388
|% 0,06
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|KRDMD
|2,24
|309.060.150
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,25
|153.820.885
|% 1,63
|
|IHYAY
|0,83
|107.027.442
|% -3,49
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3852
|7,4222
|% -0,04
|
|Frank
|5,7857
|5,8206
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5332
|1,5409
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-0,89
|
|Altın Gr.
|278
|279
|3,45
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,31
|
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17:55
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