***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 08:19
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.01.2020 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca
1- 24.01.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Fuat Öksüz'ün istifasının kabulüne,
2- Sayın Fuat Öksüz'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre ilk Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere Sayın Kıvanç Zaimler'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
Karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814215
BIST
11:52122.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 117,45
|Açılış
|: 123.694
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|Önceki Kapanış
|: 122.540
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123.936
En Düşük
122.417
11:525,9378
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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11:526,5608
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5430
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|Açılış
|: 297,07
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|Önceki Kapanış
|: 298,24
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298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|38,10
|2.730.578
|% 19,96
|
|SAMAT
|2,51
|2.665.738
|% 14,61
|
|RYSAS
|12,65
|26.876.735
|% 13,15
|
|KFEIN
|13,81
|66.081.442
|% 13,10
|
|ERSU
|4,20
|10.404.898
|% 12,90
|
|QNBFL
|146,90
|8.080
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|331.019
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|57.083
|% -9,93
|
|DOKTA
|58,50
|32.599
|% -5,65
|
|PEKGY
|3,08
|13.886.945
|% -4,94
|
|THYAO
|14,47
|623.297.712
|% 1,62
|
|KRDMD
|3,00
|263.812.834
|% 1,01
|
|IPEKE
|9,93
|244.435.643
|% 3,22
|
|PETKM
|4,06
|228.515.900
|% 0,50
|
|ADESE
|2,39
|207.248.748
|% 3,46
|
|KRDMD
|3,00
|263.812.834
|% 1,01
|
|ADESE
|2,39
|207.248.748
|% 3,46
|
|PETKM
|4,06
|228.515.900
|% 0,50
|
|OZGYO
|1,89
|103.097.527
|% 8,62
|
|THYAO
|14,47
|623.297.712
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7666
|7,8055
|% 0,02
|
|Frank
|6,0911
|6,1277
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5766
|1,5845
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-4,39
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,20
|62,20
|0,16
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