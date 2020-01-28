***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu, 03.05.2018 tarihli 18-13/240-M sayılı kararı ile, 4054 sayılı Kanun'un 4.maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacı ile şirketimiz ve kararda yer alan diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar vermişti.Rekabet Kurulu'nun 23.01.2020 tarihli ve 20-06/61-33 no.lu kararına göre, şirketimizin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğini, dolayısıyla şirketimize herhangi bir idari para cezası verilmediğini kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814938BIST