***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 2.210.666.579 1.969.568.662Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.607.739.176 1.485.633.722Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 602.927.403 483.934.940Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11.1 787.361.940 559.873.665Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11.1 599.054.697 379.629.308Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11.1 47.629.402 9.752.674Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11.1 138.954.740 168.805.442Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11.1 1.723.101 1.686.241Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 615.411.134 600.837.632Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 622.038.159 603.065.523Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -27.863.574 -11.935.533Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -1.596.150 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12.1 30.954 30.954Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12.1 136.166.052 116.410.789Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -113.364.307 -106.734.101İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR160.153 126.885Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar160.153 126.885İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR14.766.377 20.668.330Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar716.558 518.123Diğer Çeşitli Alacaklar47 14.049.819 20.150.207Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2.2 302.570.774 261.130.832Ertelenmiş Üretim Giderleri17 244.716.599 222.173.395Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri10.868 0Gelir Tahakkukları2.10 55.198.069 33.895.401Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47 2.645.238 5.062.036DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2.2 3.102.916 5.635.630Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar22 22Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar2.988.066 5.416.876Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları113.162 0Personele Verilen Avanslar1.666 218.732Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI3.934.039.873 3.417.841.636CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR0 0Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler9 ve 11.4 0 30.116.653İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11.4 0 -30.116.653MADDİ VARLIKLAR6 ve 7 50.246.034 24.329.768Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 170.958 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.598.569 1.598.569Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 25.285.019 23.390.144Motorlu Taşıtlar2.720.001 2.720.001Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 21.078.170 21.052.437Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 34.149.357 351.395Birikmiş Amortismanlar (-)6 ve 7 -34.756.040 -24.782.778Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 58.225.969 55.639.894Haklar8 126.264.213 111.808.560Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -71.669.264 -58.117.829Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 3.631.020 1.949.163GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI149.980 149.980Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler47 149.980 149.980DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR2.874.378 16.972.963Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları35 2.874.378 16.972.963Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI111.496.361 97.092.605TOPLAM VARLIKLAR4.045.536.234 3.514.934.241YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR12.877.706 58.448.710Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 9.917.010 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -8.669.902 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)14 11.630.598 58.448.710ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR459.134.799 418.719.301Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19.1 459.134.799 418.719.301Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR220.205 254.558Ortaklara Borçlar1.143 1.143İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar219.062 253.415Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR113.263.028 132.714.389Alınan Depozito ve Teminatlar1.640.258 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19.1 34.352.890 28.112.544Diğer Çeşitli Borçlar19.1 77.269.880 104.601.845Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.296.981.875 1.910.327.687Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net20 1.218.308.119 1.040.175.238Devam Eden Riskler Karşılığı - Net20 16.875.560 20.653.057Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1 ve 20 1.061.777.124 849.402.337İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net20 21.072 97.055Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI56.865.565 44.131.441Ödenecek Vergi ve Fonlar30.008.469 31.716.632Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri23.1 238.626 168.325Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler4.977 4.977Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 80.481.424 66.694.754Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -53.867.931 -54.453.247Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR85.174.548 40.333.473Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı19.1 ve 23.4 85.174.548 40.333.473GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19.1 102.744.813 101.719.094Ertelenmiş Üretim Gelirleri19.1 102.496.501 101.508.921Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19.1 248.312 210.173DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235 235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler235 235KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.127.262.774 2.706.648.888UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR29.459.784 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 39.056.386 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -9.596.602 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI92.731.243 83.822.206Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.2 ve 20 1.447.883 1.473.636Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net20 91.283.360 82.348.570DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR7.301.102 6.503.684Kıdem Tazminatı Karşılığı22 7.301.102 6.503.684Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI129.492.129 90.325.890ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE306.000.000 306.000.000(Nominal) Sermaye15 306.000.000 306.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ90.989.327 95.377.201Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları15 90.989.327 95.377.201Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ46.439.959 2.612.715Yasal Yedekler15 45.882.288 15.835.334Statü Yedekleri62 62Olağanüstü Yedekler1.018.015 1.018.015Özel Fonlar, Yedekler15, 22 ve 34.5 -4.640.829 -3.602.019Finansal Varlıkların Değerlemesi16.1 4.180.423 -10.638.677Diğer Kar Yedekleri0 0GEÇMİŞ YILLAR KARLARI86.350.467 86.350.467GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI37 259.001.578 227.619.080Dönem Net Karı259.001.578 227.619.080Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI788.781.331 717.959.463TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE4.045.536.234 3.514.934.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR1.992.027.141 1.578.390.304 701.884.198 589.827.053Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.615.997.556 1.337.230.837 578.079.185 477.564.236Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 1.790.352.941 1.419.460.070 643.143.477 498.076.497Brüt Yazılan Primler (+)24 3.117.582.477 2.446.498.796 974.817.365 770.416.893Reasüröre Devredilen Primler (-)17.16 ve 24 -1.234.477.956 -954.812.029 -297.299.075 -246.366.944SGK'ya Aktarılan Primler (-)17.16 ve 24 -92.751.580 -72.226.697 -34.374.813 -25.973.452Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-178.132.882 -79.104.095 -66.627.952 -17.121.168Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)20 -302.064.711 -177.676.358 29.460.383 48.957.141Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 110.917.730 83.850.664 -101.326.154 -69.470.505Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)17.16 ve 20 13.014.099 14.721.599 5.237.819 3.392.196Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)3.777.497 -3.125.138 1.563.660 -3.391.093Devam Eden Riskler Karşılığı (-)20 -13.032.245 8.995.503 49.663.874 18.724.641Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 16.809.742 -12.120.641 -48.100.214 -22.115.734Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri356.368.586 227.405.132 115.050.502 110.161.776Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)3.587.017 2.939.183 1.195.497 979.630Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)3.587.017 2.939.183 1.195.497 979.630Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)16.073.982 10.815.152 7.559.014 1.121.411HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-1.566.555.951 -1.305.193.005 -557.538.724 -473.649.296Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.121.450.346 -930.031.570 -401.358.321 -346.791.126Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-909.082.917 -719.252.693 -318.183.329 -239.230.020Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-1.274.154.719 -998.783.629 -423.443.320 -331.610.809Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)17.16 365.071.802 279.530.936 105.259.991 92.380.789Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -212.367.429 -210.778.877 -83.174.992 -107.561.106Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-858.484.028 -720.261.485 -522.782.566 -426.739.518Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 646.116.599 509.482.608 439.607.574 319.178.412İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 75.983 -87.590 -2.846 8.863İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)20 59.232.783 -69.666.248 -1.218.365 -16.510.678İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 -59.156.800 69.578.658 1.215.519 16.519.541Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -8.934.790 -7.491.228 -1.793.045 -1.972.242Faaliyet Giderleri (-)32 -372.829.360 -327.068.421 -129.970.806 -110.787.359Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -63.417.438 -40.514.196 -24.413.706 -14.107.432Brüt Diğer Teknik Giderler (-)47 -63.417.438 -40.514.196 -24.413.706 -14.107.432Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI425.471.190 273.197.299 144.345.474 116.177.757HAYAT TEKNİK GELİR98.209 101.932 32.613 33.296Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 500 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 0 500 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 500 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)17.16 0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri98.209 101.432 32.613 33.296Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER-105.327 -108.988 -33.000 -33.090Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-131.081 -240.927 -37.687 -37.344Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-123.723 -311.257 -33.989 -37.941Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-123.723 -311.257 -33.989 -37.941Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -7.358 70.330 -3.698 597Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-7.358 70.330 -3.698 597Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)25.754 131.939 4.687 4.254Matematik Karşılıklar (-)25.754 131.939 4.687 4.254Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)23.178 118.745 4.218 3.829Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar2.576 13.194 469 425Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)32 0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT-7.118 -7.056 -387 206EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI425.471.190 273.197.299 144.345.474 116.177.757TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT-7.118 -7.056 -387 206TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ425.464.072 273.190.243 144.345.087 116.177.963YATIRIM GELİRLERİ488.214.186 464.129.861 161.385.112 261.480.550Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 103.086.892 93.799.132 40.229.134 24.557.359Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 45.261.105 46.497.987 16.850.688 14.081.152Finansal Yatırımların Değerlemesi26 49.534.811 4.525.434 27.392.486 21.139.169Kambiyo Karları36 142.828.427 263.160.679 -10.053.174 186.192.017İştiraklerden Gelirler0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13 147.502.951 56.146.629 86.965.978 15.510.853Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-518.875.737 -479.233.918 -172.204.125 -266.402.442Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-6.277.013 0 -2.113.769 0Yatırımlar Değer Azalışları (-)26 -372.992 0 768.251 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)26 -8.522.680 -3.229.240 -2.957.357 -3.199.910Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-356.368.586 -227.405.128 -115.050.502 -110.161.772Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Kambiyo Zararları (-)36 -122.949.928 -233.494.413 -44.145.568 -148.087.431Amortisman Giderleri (-)5, 6 ve 8 -24.384.538 -15.105.137 -8.705.180 -4.953.329Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)47 -55.319.518 -32.503.418 -22.044.577 -10.518.164Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -16.489.832 -39.275.688 -13.700.464 -19.436.039Reeskont Hesabı (+/-)47 0 0 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)47 1.320.359 1.056.785 48.868 16.958Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 ve 47 -3.363.588 11.000.863 -6.057.507 10.686.719Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar47 1.256.058 943.337 346.007 308.014Diğer Gider ve Zararlar (-)47 -38.042.515 -6.228.715 -2.681.481 -2.093.816Önceki Yıl Gelir ve Karları47 0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 259.001.578 165.131.100 90.773.632 69.081.978Dönem Karı veya Zararı339.483.003 225.582.768 111.481.497 100.737.907Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -80.481.425 -60.451.668 -20.707.865 -31.655.929Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları259.001.578 165.131.100 90.773.632 69.081.978Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri3.713.811.414 2.944.533.976Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit GirişleriEmeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit GirişleriSigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-3.347.854.480 -2.474.495.688Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit365.956.934 470.038.288Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-69.097.504 -38.342.397Diğer Nakit Girişleri1.225.060Diğer Nakit Çıkışları (-)-165.376.000 -52.488.022Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit131.483.430 380.432.929YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı0 1.104.973Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -19.057.735 -11.669.799Mali Varlık İktisabı (-)-470.345.723 -86.787.523Mali Varlıkların Satışı485.090.172 128.312.824Alınan Faiz229.276.307 93.799.132Alınan Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri1.927.057 56.161.080Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit226.890.078 180.920.687FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)-6.575.084 0Ödenen Temettüler (-)38 -201.960.000 -110.160.000Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)-6.277.013 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-214.812.097 -110.160.000KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ16.602.905 56.126.944Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış160.164.316 507.320.560Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.763.461.138 1.200.503.027Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.923.625.454 1.707.823.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -14.470 0 0 0 62 109.779.823 126.986.683 86.350.467 629.102.565 629.102.565Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye306.000.000 0 -14.470 0 0 0 62 109.779.823 126.986.683 86.350.467 629.102.565 629.102.565Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı0 0 -22.377.441 0 0 0 0 0 0 0 -22.377.441 -22.377.441Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 20.880.631 0 0 20.880.631 20.880.631Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 165.131.100 0 165.131.100 165.131.100Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 -110.160.000 0 -110.160.000 -110.160.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 15.835.334 0 991.349 -16.826.683 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -22.391.911 0 0 15.835.334 62 131.651.803 165.131.100 86.350.467 682.576.855 682.576.855Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463 717.959.463Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463 717.959.463Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı0 0 14.819.100 0 0 0 0 0 0 0 14.819.100 14.819.100Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.038.810 0 0 -1.038.810 -1.038.810Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 259.001.578 0 259.001.578 259.001.578Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 -197.572.126 -4.387.874 -201.960.000 -201.960.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 30.046.954 0 -4.387.874 -30.046.954 4.387.874 0 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 4.180.423 0 0 45.882.288 62 87.366.513 259.001.578 86.350.467 788.781.331 788.781.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794682BIST