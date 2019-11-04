***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
04.11.2019 22:43
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2018
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1.3.8.9.10.14 07/06/2013 12/06/2013 8340
6 15/07/2013 19/07/2013 8367
6 24/12/2013 27/12/2013 8474
7 16/06/2014 20/06/2014 8595
8.9.10 01/07/2016 11/07/2016 9112
6 10/07/2017 14/07/2017 9367
6 05/01/2018 11/01/2018 9492
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796497
BIST
18:05100.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.625,06
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.441
En Düşük
99.144
18:055,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7410
En Düşük
5,7352
18:056,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3918
En Düşük
6,3821
18:05278,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,52
|Açılış
|: 278,41
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
278,61
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,04
|13.117.282
|% 20,00
|
|KLMSN
|17,35
|74.688.598
|% 19,99
|
|QNBFL
|31,44
|591.566
|% 15,00
|
|GLBMD
|1,24
|1.992.533
|% 14,81
|
|ALKA
|4,36
|19.895.062
|% 8,73
|
|DOKTA
|36,50
|764.052
|% -15,31
|
|INFO
|4,85
|11.128
|% -11,01
|
|MSGYO
|1,53
|30.427.315
|% -10,00
|
|TKURU
|9,58
|85.761
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,65
|1.699.465
|% -8,84
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|ASELS
|18,87
|355.253.135
|% 2,61
|
|FENER
|17,00
|332.187.652
|% 2,10
|
|GARAN
|9,47
|331.483.217
|% 2,05
|
|SASA
|6,32
|313.682.565
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,25
|299.949.655
|% 4,65
|
|ISFIN
|2,68
|295.734.363
|% 3,08
|
|PETKM
|3,51
|267.842.319
|% 2,33
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|VAKFN
|1,49
|100.941.798
|% -6,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3716
|7,4086
|% 0,14
|
|Frank
|5,7859
|5,8207
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5258
|1,5335
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|0,93
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|62,12
|62,12
|0,43
|
Seans Raporu
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2160, 32 artarak (% 1.78 ) 123, 426
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17:56SAYAS
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17:55ALKIM
Yüzde 6.55 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 302 adet işlem