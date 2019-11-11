***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2019-30.09.2019 Tarihli 3. Ara dönem Faaliyet Raporu Ektedir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798297BIST