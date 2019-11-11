***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 40.359.896 131.930.274 8.770.594 17.286.536Satışların Maliyeti30 -40.861.629 -124.897.361 -9.256.279 -17.460.524TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-501.733 7.032.913 -485.685 -173.988BRÜT KAR (ZARAR)-501.733 7.032.913 -485.685 -173.988Genel Yönetim Giderleri32 -5.208.258 -9.515.907 -1.558.718 -2.874.646Pazarlama Giderleri32 -73.900 -310.125 -7.961 -85.738Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 4.735.031 6.519.502 2.065.868 3.046.246Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -575.289 -951.376 234.067 -597.060ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.624.149 2.775.007 247.571 -685.186Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 0 1.006.276 0 800.054Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 0 -1.170.923 0 -1.092.538TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-354.622 0 -354.622 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.975.718 3.007.716 -109.335 706.250FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.053 5.618.076 -216.386 -271.420Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)36 -651.111 -1.733.874 -18.796 -399.778SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-654.164 3.884.202 -235.182 -671.198Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri38 245.924 -891.693 106.200 2.506Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -314.277 -816.938 93.546 -5.418Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 560.201 -74.755 12.654 7.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-408.240 2.992.509 -128.982 -668.692DÖNEM KARI (ZARARI)-408.240 2.992.509 -128.982 -668.692Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar78.712 -501.032 -50.996 -87.850Ana Ortaklık Payları-486.952 3.493.541 -77.986 -580.842Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.955.346 864.654Dönem Karı (Zararı)-408.240 2.992.509Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.869.479 5.050.604Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 3.686.417 4.181.914Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 -9.250Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-561.764 -23.003Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler53.035 2.283Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-614.799 -25.286Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 -245.924 891.693İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.229.010 -6.143.416Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.284 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.798.463 25.210.173İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.169.787 1.276.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -6.968.250 23.934.122Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.628.918 -9.003.159İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -908.645 -1.795.276İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 4.537.563 -7.207.883Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -3.845.199 1.203.872Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.115 -1.875.885İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -681.638 145.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 625.523 -2.021.009Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 4.183.678 -26.607.130Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.865.508 4.479.229İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 6.033.214 3.945.303İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.167.706 533.926İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.254.967 449.484Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.690.249 1.899.697Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 343.758 -942.069Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-78.661 -92.974YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.319.522 -7.218.858Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları47 -1.975.718 -4.257.716Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14,17 267.576 -4.691.998Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -611.380 1.730.856FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.181.064 -7.648.939İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -1.974.893İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları29 0 -1.974.893Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri43 -9.992.552 -5.656.268Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.540Ödenen Temettüler-190.052Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-17.778YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.545.240 -14.003.143NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.545.240 -14.003.143DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.800.401 17.778.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ255.161 3.775.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri48 255.161 2.800.401Finansal Yatırımlar4.284 0Ticari Alacaklar39.038.823 34.625.561İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 3.087.493 6.257.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 35.951.330 28.368.281Diğer Alacaklar27.246.042 30.871.959İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,9 18.858.773 17.950.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.387.269 12.921.831Stoklar10 13.649.070 9.803.871Peşin Ödenmiş Giderler5.346.727 6.627.587İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.346.727 6.627.587Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar409.389 44.642Diğer Dönen Varlıklar2.016.431 1.976.432İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar28 2.016.431 1.976.432ARA TOPLAM87.965.927 86.750.453TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR87.965.927 86.750.453DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 3.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 3.001Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar43 7.452.950 5.477.232Maddi Duran Varlıklar14 26.115.944 28.532.109Kullanım Hakkı Varlıkları2 78.196 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.021.033 14.947.481Şerefiye18 7.003.531 7.003.531Lisanslar17 812.194 812.194Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.205.308 7.131.756Peşin Ödenmiş Giderler0 124.064İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 124.064Ertelenmiş Vergi Varlığı38 481.878 693.567TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.150.001 49.777.454TOPLAM VARLIKLAR136.115.928 136.527.907KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar43 79.736 6.637.900İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar79.736 6.637.900Kiralama İşlemlerinden Borçlar2,43 79.736 6.637.900Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları43 6.871.561 10.025.539İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.871.561 10.025.539Ticari Borçlar3.927.149 3.930.229İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,7 380.331 1.061.969İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.546.818 2.868.260Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 11.358.323 7.286.523Diğer Borçlar8.798.392 3.932.884İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,9 7.086.764 1.053.550İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.711.628 2.879.334Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)541.090 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 541.090 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 314.277 20.989Kısa Vadeli Karşılıklar22.891 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 22.891 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 2.847.128 1.567.796ARA TOPLAM34.760.547 33.401.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.760.547 33.401.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 200.674İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar43 0 200.674Uzun Vadeli Karşılıklar85.065 94.315Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 85.065 94.315Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 6.211 784.092TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER91.276 1.079.081TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.851.823 34.480.941ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar96.795.786 97.855.243Ödenmiş Sermaye29 41.365.000 41.365.000Geri Alınmış Paylar (-)29 -3.105.834 -3.105.834Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.895.970 35.895.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.583.304 6.604.093Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.583.304 6.604.093Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 6.692.000 6.692.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -108.696 -87.907Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.588.288 5.476.770Yasal Yedekler29 5.588.288 5.476.770Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 10.959.188 7.749.087Net Dönem Karı veya Zararı39 -490.130 3.870.157Kontrol Gücü Olmayan Paylar29 4.468.319 4.191.723TOPLAM ÖZKAYNAKLAR101.264.105 102.046.966TOPLAM KAYNAKLAR136.115.928 136.527.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 37.000.000 -1.130.941 35.913.748 6.678.692 -49.072 4.895.638 6.456.027 6.521.305 96.285.397 5.046.883 101.332.280Diğer Düzeltmeler13.308Transferler29 588.492 5.932.813 -6.521.305Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)39 3.493.541 3.493.541 -501.032 2.992.509Dönem Karı (Zararı)Sermaye Arttırımı4.365.000 -4.365.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.974.893 -1.974.893 -1.974.893Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-17.778 -17.778 -17.778Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler12.882 -7.361 7.362 12.883 -12.883 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-50.311 -50.311 -50.311Dönem Sonu Bakiyeler41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -86.501 5.476.769 8.031.202 3.493.541 97.762.147 4.532.968 102.295.115Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966Transferler29 111.518 3.870.157 -3.870.157Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)39 -20.789 -490.130 -510.919 78.712 -432.207Kar Payları-301.570 -190.052 -190.052Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler29 -358.486 -358.486 197.884 -160.602Dönem Sonu Bakiyeler41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -108.696 5.588.288 10.959.188 -490.130 96.795.786 4.468.319 101.264.105Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-408.240 2.992.509 -128.982 -668.692DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-23.967 -50.308 21.745 -10.878Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-29.958 -64.497 27.182 -13.946Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.991 14.189 -5.437 3.068Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.967 -50.308 21.745 -10.878TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-432.207 2.942.201 -107.237 -679.570Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar78.712 -501.032 -50.996 -87.850Ana Ortaklık Payları-510.919 3.443.233 -56.241 -591.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798290BIST