***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
31.12.2019 09:46
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
2017
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz geri alınan paylar dahilindeki 823.325 adet payını 2,29-2,40 fiyat aralığında satmıştır.
Kamuoyu ve pydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
AKGÜV 30/12/2019 1 % 1,99 -2,34 % 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806049
BIST
12:16114.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -95,66
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.597
12:165,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:166,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6757
En Düşük
6,6569
12:16291,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,84
|Açılış
|: 291,62
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.535.853
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,04
|9.859.624
|% 13,00
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|UMPAS
|0,62
|11.308
|% 8,77
|
|KLGYO
|4,24
|69.656.185
|% -10,36
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,44
|859.604.470
|% 0,91
|
|ASELS
|20,80
|472.684.331
|% 1,56
|
|PETKM
|3,81
|376.333.861
|% 1,87
|
|HALKB
|5,98
|235.575.446
|% 0,84
|
|ISGYO
|1,73
|205.280.614
|% -0,57
|
|ISGYO
|1,73
|205.280.614
|% -0,57
|
|PETKM
|3,81
|376.333.861
|% 1,87
|
|KARSN
|1,59
|150.092.039
|% 3,25
|
|IHYAY
|1,04
|78.846.927
|% 0,97
|
|IHLGM
|1,21
|89.174.051
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7937
|7,8328
|% 0,30
|
|Frank
|6,1189
|6,1557
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,13
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,97
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,61
|66,61
|-0,04
|