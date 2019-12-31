***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkAKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkAKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi2017Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz geri alınan paylar dahilindeki 823.325 adet payını 2,29-2,40 fiyat aralığında satmıştır.Kamuoyu ve pydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarAKGÜV 30/12/2019 1 % 1,99 -2,34 % 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806049BIST