GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

07.10.2019 14:43
GÜNCEL HABERLER

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

     Şirketimizin 20.09.2019 tarihli Sermaye Artırımı Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim açıklamamızla duyurduğu 150.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı  içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %100 oranında Bedelli Sermaye  Artırımı yaparak, çıkarılmış sermayesinin 41.365.000 TL'den 82.730.000 TL'ye  çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası  Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur. 
İzahname (Taslak) I. Kısım  ektedir. 
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun  bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla, 
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790846


BIST




BIST USD EURO ALTIN
18:05102.993
Değişim :  -0,45% |  -470,32
Açılış :  103.294  
Önceki Kapanış :  103.464  
En Yüksek
105.176 En Düşük
102.572
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru