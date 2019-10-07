***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
07.10.2019 14:47
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.09.2019 tarihli Sermaye Artırımı Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim açıklamamızla duyurduğu 150.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %100 oranında Bedelli Sermaye Artırımı yaparak, çıkarılmış sermayesinin 41.365.000 TL'den 82.730.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
İzahname (Taslak) 2. Kısım ektedir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790849
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