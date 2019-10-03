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***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2019 15:11
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***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Şirketimizin 03/10/2019 tarihli 2019/28  karar numaralı Yönetim Kurulu Toplantısı  sonucunda,
Sermaye Piyasası  Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince,  Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak  görev yapmakta olan Zümrüt DEMİRAL'ın 01/10/2019 tarihinde görevinden ayrılması  sebebiyle yerine, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin  yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak  ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere ÖZLEM  NAZLI ARIKAN' ın  Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal  Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
 
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789933


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