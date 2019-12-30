***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2019 18:25
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde yapmış olduğu 30.12.2019 tarih,2019/38 karar numaralı toplantısı sonucunda,aşağıdaki kararları almıştır.
1-Şirketimiz ana faaliyet konusunun son dönemde yeni alanlara dönüştürülerek, yatırım holding statüsünde sürdürülecek olmasına yönelik değişiklikler SPK'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilerek, konuyla ilgili düzenlemeler için olağanüstü genel kurul yapılamasına karar verilmiştir.
2-Bu konunun görüşüleceği genel kurul toplantısında şirketin ana sözleşme tadili yapılmasına ve şirket unvanında değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir.
3-Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin genel kurul toplantısına katılacak ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahiptir. Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklara payların ortaklık tarafından 5,000,000 TL ye kadar satın alınmasına karar verilmiştir. Toplantının gündemi ve esas sözleşme tadiline ilişkin metinler ektedir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805927
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0134
|Açılış
|: 5,9440
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|Önceki Kapanış
|: 5,9520
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5,9539
En Düşük
5,9375
18:056,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,6440
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|Önceki Kapanış
|: 6,6440
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6,6735
En Düşük
6,6472
18:05289,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 289,54
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|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7760
|7,8150
|% 0,12
|
|Frank
|6,1154
|6,1523
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5794
|1,5873
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,35
|
|Altın Gr.
|290
|290
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|-0,18
|
Seans Raporu
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