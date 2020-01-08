***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2020 22:04
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı " başlıklı 2. maddesi ve ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.01.2020 tarih ve 612 kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809852
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9188
En Düşük
5,9129
18:056,5764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5768
En Düşük
6,5714
18:05295,19
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -6,70
|Açılış
|: 295,16
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
294,83
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7194
|7,7581
|% -1,19
|
|Frank
|6,0449
|6,0813
|% -1,33
|
|Riyal
|1,5703
|1,5782
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-14,00
|
|Altın Gr.
|295
|295
|-6,47
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|65,81
|65,81
|-2,46
|