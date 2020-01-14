***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2020 21:48
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde yapmış olduğu 30.12.2019 tarih,2019/38 karar numaralı toplantısı sonucunda,aşağıdaki kararları almıştır. 1-Şirketimiz ana faaliyet konusunun son dönemde yeni alanlara dönüştürülerek, yatırım holding statüsünde sürdürülecek olmasına yönelik değişiklikler SPK'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilerek, konuyla ilgili düzenlemeler için olağanüstü genel kurul yapılamasına karar verilmiştir. 2-Bu konunun görüşüleceği genel kurul toplantısında şirketin ana sözleşme tadili yapılmasına ve şirket unvanında değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir. 3-Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin genel kurul toplantısına katılacak ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahiptir. Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklara payların ortaklık tarafından 1,75 TL fiyatla üst sınır 5,000,000 TL olmak üzere satın alınmasına karar verilmiştir.Ancak ayrılma hakkı fiyatının düzeltilmesi sonucunda fiyat 1.86 olarak belirlenmiştir. Toplantıya katılan bağımsız üye UĞUR KOÇ olumlu oy kullanmış olup MUSTAFA CİHAT DURMUŞ vatani görevini yaptığı için toplantıya mücbir sebeple katılamamıştır. Toplantının gündemi ve esas sözleşme tadiline ilişkin metinler ektedir. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812631
BIST
18:05121.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.174,31
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.504
En Düşük
119.575
18:055,8823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0193
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
18:056,5467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
18:05292,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,36
|Açılış
|: 292,40
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.439.122
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.253.065
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,41
|588.173.429
|% 19,14
|
|QNBFL
|172,50
|914.387
|% 15,00
|
|BURVA
|15,50
|1.394.780
|% 14,73
|
|GLBMD
|2,22
|545.811
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|18.990
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.051.039
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|225.306
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,75
|91.309.594
|% -6,95
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|HALKB
|6,74
|735.468.779
|% 2,12
|
|ASELS
|23,28
|657.448.583
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,57
|370.744.920
|% -0,63
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|AVOD
|2,02
|294.344.864
|% 7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6388
|7,6771
|% 0,55
|
|Frank
|6,0570
|6,0935
|% 0,69
|
|Riyal
|1,5628
|1,5706
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-2,51
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,53
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,46
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, BALAT
-
17:58
GARFA, KORDS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ALCAR, INFO, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 124 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem