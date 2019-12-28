***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.12.2019 22:54
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTRIMII BAŞVURUSU SONUCU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.365.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 82.730.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 3.124.826,042 3.124.826,042 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 Nâma
B Grubu, AKGUV, TREAKGH00018 38.240.173,958 38.240.173,958 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKGUV, TREAKGH00018 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.365.000 41.365.000,000 100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.09.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda sermayesinin %100 bedelli artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmişti..07.10.2019 tarihinde kurulu sunulan izahname taslağı ile Şirketin %100 bedelli sermaye artırımı başvurusu, Kurulun Sayı:29833736-105.01.01.01-E.16287 ve 26.12.2019 tarih ve 76/1718 sayılı toplantısı sonucunda reddedilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805685
BIST