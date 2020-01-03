***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIM BAŞVURUSUNUN REDDİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.365.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 82.730.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 3.124.826,042 3.124.826,042 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 NâmaB Grubu, AKGUV, TREAKGH00018 38.240.173,958 38.240.173,958 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKGUV, TREAKGH00018 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.365.000 41.365.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 20.09.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda sermayesinin %100 bedelli artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmişti..07.10.2019 tarihinde kurulu sunulan izahname taslağı ile Şirketin %100 bedelli sermaye artırımı başvurusu, Kurulun Sayı:29833736-105.01.01.01-E.16287 ve 26.12.2019 tarih ve 76/1718 sayılı toplantısı sonucunda reddedilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807271BIST