***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
07.10.2019 14:31
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 04.10.2019 tarih ve 29 nolu kararı ile onaylanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790845
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