***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02/12/2019 tarihli ve 2019/35 karar numaralı Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda çıkarılmış sermayemizin %100 ü oranında bedelli artırımı sonucu elde edilecek fonun kullanımına ilşkin raporumuz güncellenmiş şekliyle ektedir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801397BIST