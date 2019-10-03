***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2019 15:22
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 03.10.2019 5544113444 yatirimci@akdenizguvenlik.com.tr düzey3214125.kurumsal yönetim0334 kredi derecelendirme902128 türev lisans 902448
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 3.124.825,46 TRY 3124826.042 TRY 7,55 Yönetim Kuruluna aday gösterme, genel kurulda oy hakkı Seçim Yapınız
B Nama 38.240.174,54 TRY 38240173.958 TRY 92,45 YOKTUR Seçim Yapınız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789937
BIST
18:05102.784
En Yüksek
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|Açılış
|: 103.885
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|Önceki Kapanış
|: 103.509
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104.768
En Düşük
102.062
18:055,6970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,6870
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|Önceki Kapanış
|: 5,7070
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 6,2450
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|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,93
En Yüksek
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|: 0,33%
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|Açılış
|: 275,93
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|Önceki Kapanış
|: 275,01
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278,40
En Düşük
272,91