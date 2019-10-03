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***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2019 15:22
GÜNCEL HABERLER

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 03.10.2019 5544113444 yatirimci@akdenizguvenlik.com.tr düzey3214125.kurumsal yönetim0334 kredi derecelendirme902128 türev lisans 902448

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 3.124.825,46 TRY 3124826.042 TRY 7,55 Yönetim Kuruluna aday gösterme, genel kurulda oy hakkı Seçim Yapınız
B Nama 38.240.174,54 TRY 38240173.958 TRY 92,45 YOKTUR Seçim Yapınız




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789937


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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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