***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 03.10.2019 5544113444 yatirimci@akdenizguvenlik.com.tr düzey3214125.kurumsal yönetim0334 kredi derecelendirme902128 türev lisans 902448Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 3.124.825,46 TRY 3124826.042 TRY 7,55 Yönetim Kuruluna aday gösterme, genel kurulda oy hakkı Seçim YapınızB Nama 38.240.174,54 TRY 38240173.958 TRY 92,45 YOKTUR Seçim Yapınızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789937BIST