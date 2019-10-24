***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 16.802.123 -1.876.921 -1.876.921 -1.876.921 61.080.554 70.709.348 55.812.085 126.521.433 232.527.189 232.527.189Transferler10 0 0 0 55.812.085 -55.812.085 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -95.994 -95.994 -95.994 0 0 89.733.642 89.733.642 89.637.648 89.637.648Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 89.733.642 89.733.642 89.733.642 89.733.642Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -95.994 -95.994 -95.994 0 0 0 0 -95.994 -95.994Sermaye Arttırımı10 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000Sermaye Azaltımı0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -1.972.915 -1.972.915 -1.972.915 61.080.554 126.521.433 89.733.642 216.255.075 372.164.837 372.164.837Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 -482.025 0 -482.025 -482.025 -482.025Düzeltmelerden Sonraki Tutar80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.039.408 112.850.260 238.889.668 395.101.383 395.101.383Transferler10 0 0 0 0 0 5.517.288 107.332.972 -112.850.260 -5.517.288 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -375.307 -375.307 -375.307 0 0 92.088.902 92.088.902 91.713.595 91.713.595Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 92.088.902 92.088.902 92.088.902 92.088.902Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -375.307 -375.307 -375.307 0 0 0 0 -375.307 -375.307Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.046.269 -2.046.269 -2.046.269 66.597.842 233.372.380 92.088.902 325.461.282 486.814.978 486.814.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.717.763 72.147.954Dönem Karı (Zararı)92.088.902 89.733.642Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler117.768.222 26.216.382Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.392.561 1.725.458Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.377.663 11.146.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.206.977 11.140.041Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler183.350 6.880Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-12.664Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler82.577.488 1.852.241Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-89.433.823 -111.641.100Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler172.011.311 113.493.341Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.193.282 -13.349.402Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.385.370 -25.219Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.733.224 447Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-7.652.146 -25.666Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 25.998.074 24.867.786Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.088 -1.403Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.088 -1.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.232.744 -6.624.290Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.975.472 15.308.410Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-310.204.399 -125.516.560İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-135.292.544 160.471.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-174.911.855 -285.987.592Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.122.462 -3.987.789İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)403.976 12.168İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.526.438 -3.999.957Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)1.222.687Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-801.012 -1.095.601Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler327.239.540 111.940.133İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-70.161.143 75.492.978İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)397.400.683 36.447.155Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)29.522 505.965Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.601.539 -4.862.184İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.144.070 -25.497İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.457.469 -4.836.687Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-139.351Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları161.624.380 109.325.734Alınan Temettüler122.720 1.789.672Ödenen Faiz-165.170.565 -113.446.380Alınan Faiz88.335.451 105.551.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.105.392 -10.512.903Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.951.370 -20.559.866Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.137.461YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-210.061 -5.977.470Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.919 10.227Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -211.980 -5.987.697Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -161.131 -722.505Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -50.849 -5.265.192FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI698.882.000 -83.527.869Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 50.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 50.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri781.557.000 11.395.657Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-82.675.000 -144.923.526YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)752.389.702 -17.357.385Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-15.761.440 13.349.402NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)736.628.262 -4.007.983DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.233.813 559.405.927DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 772.862.075 555.397.944Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 797.735.881 46.247.530Finansal Yatırımlar5 43.013.191 35.184.802Ticari Alacaklar4 863.546.436 553.329.372İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 137.607.393 2.314.850İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar725.939.043 551.014.522Diğer Alacaklar8 103.871.213 37.041.013İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 5.297 409.273İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar103.865.916 36.631.740Türev Araçlar18 25.172.466 434.283Peşin Ödenmiş Giderler8 1.453.252 925.204İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 638.281 215.301İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler814.971 709.903Diğer Dönen Varlıklar25.483 3.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25.483 3.156ARA TOPLAM1.834.817.922 673.165.360TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.834.817.922 673.165.360DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 166.879 164.965Diğer Alacaklar8 37.967.549 33.652.926İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 37.967.549 33.652.926Maddi Duran Varlıklar7 4.561.059 5.870.627Kullanım Hakkı Varlıkları3.867.184Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 11.817.871 14.304.404Ertelenmiş Vergi Varlığı9 2.846.411TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.380.542 56.839.333TOPLAM VARLIKLAR1.893.198.464 730.004.693KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 789.763.814 82.717.702İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 2.068.357 74.932Banka Kredileri6,19 982.700 74.932Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 1.085.657İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar787.695.457 82.642.770Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar787.695.457 82.642.770Diğer Finansal Yükümlülükler5.160.943 309.323Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5.160.943 309.323Ticari Borçlar4 560.280.178 219.147.323İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 21.394.410 91.555.553İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar538.885.768 127.591.770Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 3.170.616 2.719.927Türev Araçlar18 149.406 18.091Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 11.010.214 3.824.739Kısa Vadeli Karşılıklar16.349.983 17.668.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 15.960.543 17.041.066Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 389.440 627.259Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 9.717.825 3.718.255İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 593.498 357.196İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.124.327 3.361.059ARA TOPLAM1.395.602.979 330.123.685TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.395.602.979 330.123.685UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.046.630İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.092.408Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.092.408İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.954.222Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.954.222Uzun Vadeli Karşılıklar17 4.948.841 4.297.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 4.948.841 4.297.600Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.785.036TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.780.507 4.297.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.406.383.486 334.421.285ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar486.814.978 395.583.408Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 16.802.123 16.802.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.046.269 -1.670.962Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.046.269 -1.670.962Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 66.597.842 61.080.554Yasal Yedekler10 66.597.842 61.080.554Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 233.372.380 126.521.433Net Dönem Karı veya Zararı92.088.902 112.850.260TOPLAM ÖZKAYNAKLAR486.814.978 395.583.408TOPLAM KAYNAKLAR1.893.198.464 730.004.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.749.680.263 3.828.900.865 273.977.893 274.011.151Satışların Maliyeti11 -1.612.848.357 -3.684.879.968 -221.727.348 -229.246.001TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)136.831.906 144.020.897 52.250.545 44.765.150Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı169.043.602 65.705.932 14.871.042 29.967.375FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)11 169.043.602 65.705.932 14.871.042 29.967.375BRÜT KAR (ZARAR)305.875.508 209.726.829 67.121.587 74.732.525Genel Yönetim Giderleri13 -91.471.960 -74.840.741 -29.967.773 -25.670.436Pazarlama Giderleri13 -28.155.413 -22.635.060 -8.898.893 -7.255.250Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 7.766.169 11.825.640 63.894 6.696.511ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)194.014.304 124.076.668 28.318.815 48.503.350FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)194.014.304 124.076.668 28.318.815 48.503.350Finansman Gelirleri14 101.484.533 111.641.100 32.504.459 44.272.852Finansman Giderleri15 -177.411.861 -121.116.340 -22.234.548 -51.746.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)118.086.976 114.601.428 38.588.726 41.029.672Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.998.074 -24.867.786 -8.495.210 -8.935.337Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -20.136.844 -25.607.967 -17.294.915 -9.676.100Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -5.861.230 740.181 8.799.705 740.763SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)92.088.902 89.733.642 30.093.516 32.094.335DÖNEM KARI (ZARARI)92.088.902 89.733.642 30.093.516 32.094.335Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları92.088.902 89.733.642 30.093.516 32.094.335Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,15000000 1,42000000 0,38000000 0,40000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-375.307 -95.994 -42.979 93.898Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-469.134 -119.992 -53.724 117.373Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler93.827 23.998 10.745 -23.475Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi93.827 23.998 10.745 -23.475Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-375.307 -95.994 -42.979 93.898TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.713.595 89.637.648 30.050.537 32.188.233Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları91.713.595 89.637.648 30.050.537 32.188.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794602BIST