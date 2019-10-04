***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
04.10.2019 16:19
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notunu AA+, kısa vadeli ulusal kredi notunu ise A1+ olarak belirlemiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790345
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