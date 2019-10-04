***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notunu AA+, kısa vadeli ulusal kredi notunu ise A1+ olarak belirlemiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790345BIST