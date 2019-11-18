AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|YUNSA
|7,03
|45.738.890
|% 19,56
|BTCIM
|3,29
|19.457.776
|% 16,67
|HUBVC
|9,43
|18.383.348
|% 13,61
|CMBTN
|34,30
|14.947.492
|% 12,83
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4234
|7,4606
|% 0,47
|Frank
|5,7754
|5,8102
|% -0,06
|Riyal
|1,5270
|1,5347
|% 0,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-7,63
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,56
|Cumhuriyet
|1.789
|1.816
|-12,00
|Tam
|1.780
|1.824
|-13,55
|Yarım
|860
|883
|-6,56
|Çeyrek
|431
|441
|-3,27
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|-0,16
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,03
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|-0,02
Seans Raporu
- 14:19DOGUB Yüzde 4.94 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 972, 037 adet işlem
- 14:18DGKLB Yüzde 5.17 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 735, 641 adet işlem
- 14:17XU100 Endeks 106, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 5, 377.00 milyon TL de
- 14:17BRMEN Yüzde 10.31 oranında artışla 1.07 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 688, 318 adet işlem
- 14:16MAALT Yüzde 5.33 oranında artışla 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 955 adet işlem