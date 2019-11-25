***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
25.11.2019 09:46
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
11.11.2019-22.11.2019
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 11.11
.2019-22.11.2019
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800233
BIST
14:26105.819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -769,85
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.779
14:265,7470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0333
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:266,3318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:26269,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,76
|Açılış
|: 269,39
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.456.080
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.657.672
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.468.343
|% 14,71
|
|ESCOM
|1,20
|22.654.338
|% 14,29
|
|OZBAL
|1,71
|7.857.094
|% 14,00
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|OYLUM
|4,31
|4.872.524
|% -5,69
|
|RYGYO
|2,38
|2.302.953
|% -5,18
|
|ISBTR
|22.589,80
|225.909
|% -4,89
|
|IEYHO
|0,40
|35.466.963
|% -4,76
|
|THYAO
|13,58
|1.425.440.953
|% -0,44
|
|GARAN
|9,97
|366.135.310
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,40
|352.892.600
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|273.605.355
|% -0,27
|
|ASELS
|19,11
|249.358.692
|% -0,78
|
|KRDMD
|2,40
|352.892.600
|% 1,27
|
|THYAO
|13,58
|1.425.440.953
|% -0,44
|
|IEYHO
|0,40
|35.466.963
|% -4,76
|
|PETKM
|3,70
|273.605.355
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|90.847.741
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3788
|7,4158
|% 0,91
|
|Frank
|5,7369
|5,7714
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5277
|1,5354
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-3,92
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,38
|
|Yarım
|860
|882
|0,18
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|-0,01
|
Seans Raporu
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14:38XU100
Endeks 105, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 6, 354.00 milyon TL de
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14:38DESA
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 529, 190 adet işlem
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14:37AKENR
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 277, 831 adet işlem
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14:36FONET
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 162, 939 adet işlem
-
14:35FONET
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 595 adet işlem