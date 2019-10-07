***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2019 17:48
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
18.12.2018 Yönetim Kurulu karar tarihli, 100.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.000.000 Nominal tutarlı, 18.11.2019 vadeli 42 Günlük, TR0AKYM015Q3 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 07.10.2019 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790991
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