***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2019 14:41
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 26.08.2019 tarihinde ihraç edilen 14.738.000 TL nominal tutarlı, 49 gün vadeli TR0AKYM014V6
ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 14.10.2019 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792951
BIST
15:2395.059
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -3.968,43
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:235,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0513
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9371
En Düşük
5,8895
15:236,5493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0569
|Açılış
|: 6,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
15:23284,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,00
|Açılış
|: 284,65
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12