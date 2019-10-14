***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2019 17:52
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 900.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 248.520.000 TL Nominal tutarlı, 13.12.2019 vadeli 60 günlük, TRFAKYMA1912 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 14.10.2019 olan finansman bonosu ihracımız 0,97055 TL ihraç fiyatı ile gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793086
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